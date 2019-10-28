На железнодорожном вокзале Екатеринбурга петербуржец обокрал студента-сенегальца

В Екатеринбурге 28-летний студент из Сенегала стал жертвой приезжего карманника.

Иностранец приехал на железнодорожный вокзал, чтобы встретить своего друга. Он зашел в кафе и, когда расплачивался за заказ, потерял свое портмоне, в котором находилось 30 тысяч рублей. Студент обратился к транспортным полицейским. Им хватило всего нескольких минут на раскрытие кражи.

Как оказалось, портмоне сенегальца забрал 35-летний житель Петербурга, который дожидался своего поезда в том же кафе. Он увидел, что иностранец на несколько секунд отвернулся, схватил бумажник с прилавка и вышел. Затем в банкомате питерец снял наличные деньги и перечислил себе на карту. После чего его задержали.

Сейчас в отношении похитителя возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Он находился под подпиской о невыезде, сообщили в пресс-служб управления на транспорте МВД России по УрФО.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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