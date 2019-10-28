В Екатеринбурге покажут китайскую версию «А зори здесь тихие…»

В Екатеринбурге на этой неделе покажут китайский мюзикл по мотивам повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие…». Об этом рассказал мэр Екатеринбурга Александр Высокинский. «Мюзикл будет на китайском языке. Вход свободный», – сказал он.

Презентация мюзикла пройдет в Ельцин-центре. Отметим, что повесть Бориса Васильева очень ценят в Китае. В 2005 году по ее мотивам в КНР сняли 19-серийный фильм с участием российских актеров, но под руководством китайского режиссера Мао Вэйнина. В 2015-м китайцы купили права на полнометражный фильм и четырехсерийную телевизионную версию «А зори здесь тихие…» режиссера Рената Давлетьярова.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 28.10.19

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