В Екатеринбурге поймали серийного грабителя салонов микрозайма, магазинов и аптек (ФОТО)

Сотрудники уголовного розыска Екатеринбурга задержали 25-летнего жителя Омска, которого подозревают в 15 нападениях на различные организации с целью грабежа.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-группе УМВД Екатеринбурга, 23 октября около 15:00 в полицию позвонила менеджер микрокредитной организации, расположенной на ул. Шаумяна, 96/1. Женщина сообщила, что в офис ворвался неизвестный и, схватив ее за волосы, потребовал деньги. Сотрудница вынуждена была отдать налетчику 10 600 рублей. Буквально через два с половиной часа аналогичное сообщение поступило из пункта микрозаймов на Родонитовой, 1. Мужчина вновь отобрал деньги у девушки-менеджера, схватив ее за волосы. В этот раз добычей злоумышленника стали 2 300 рублей. Еще через два с половиной часа жертвой неизвестного грабителя стала фармацевт аптеки, расположенной по адресу: Ленина, 70. Там мужчина похитил из аптечной кассы 4 050 рублей.

Задержать дерзкого налетчика удалось буквально на следующий день. Благодаря внимательности полицейских подозреваемый был опознан по приметам и доставлен в дежурную часть. Им оказался мужчина, ранее уже судимый за кражи и грабежи. Он пояснил, что прибыл в Екатеринбург около года назад из Омска, где отбывал наказание в исправительной колонии. Временно проживал на ул. Начдива Онуфриева, работал курьером, находя заказы через интернет.

В ходе дальнейшей работы с задержанным была установлена его причастность к 15 нападениям на различные финансовые организации и торговые точки города. Грабежи совершались с конца июля 2019 года в различных районах города. Сумма похищенных денег каждый раз варьировалась, но не превышала 15 тысяч рублей.

Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы. До решения суда он будет находиться под стражей. Полиция обращается к гражданам, которые, возможно, пострадали от действий этого человека, с просьбой сообщать об этом в органы внутренних дел по телефонам (343)294-14-94 либо 02.

Екатеринбург, Омск, служба информации

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