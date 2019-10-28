Уралец отправится в колонию за оскорбление гаишников и попытку украсть бутылку водки

Режевской городской суд приговорил местного жителя к 2,5 годам лишения свободы в колонии общего режима за перепалку с инспекторами ГИБДД и хулиганскую выходку в магазине.

По данным регионального управления СКР, мужчину судили сразу по трем статьям: «Оскорбление представителя власти» (ст. 319 УК РФ), «Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти» (ч.1 ст. 318 УК РФ) и «Покушение на грабеж» (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 161 УК РФ). История случилась в январе 2019 года. Подвыпивший уралец гулял по улице и увидел, как сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль «Рено Логан». В это время в Реже проходила операция «Бахус» для выявления пьяных водителей за рулем. Подсудимый подошел к патрульной машине и заявил, что водителя «Рено» нужно отпустить. Его попросили не вмешиваться. Мужчина продолжил прогулку, но стал переходить дорогу в неположенном месте. После того, как инспекторы сделали ему замечание, он развернулся, ударил полицейского рукой, подставил ему подножку и прилюдно обматерил правоохранителей. После этого дебошира задержали и увезли в отдел полиции.

Находясь уже под следствием, житель Режа совершил еще одно правонарушение. В марте он пришел в магазин пьяным, взял с прилавка бутылку водки, подошел к кассе, демонстративно засунул неоплаченный товар себе в рукав и вышел. Когда сотрудники торговой точки догнали его, он пригрозил ударить их бутылкой, но не успел – водку у него отобрали.

Реж, служба информации РИА «Новый День»

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