Искусство объединит актеров, поэтов и музейщиков: топ-10 платных и бесплатных площадок «Ночи искусств»

В воскресенье, 3 ноября, Екатеринбург присоединится к акции «Ночь искусств», которая в честь Дня народного единства пройдет под лозунгом «Искусство объединяет». Актеры расскажут о поэтах, театры погрузятся в историю, библиотеки устроят вечеринки. «Новый День» подготовил обзор самых интересных бесплатных и платных площадок, мимо которых не стоит проходить.

Всего в Екатеринбурге к «Ночи искусств» присоединились чуть более 70 площадок, из них 23 – со свободным входом (на многих нужна регистрация). Это музеи, библиотеки, районные ДК, различные галереи и даже магазины. Открытие акции пройдет в театре эстрады. В «Ночь искусств» на сцене театра состоится премьера музыкального спектакля «Героям былых времен». Работать площадки будут с 18 до 23 часов, но время проведения конкретных мероприятий лучше узнать заранее на официальном сайте «Ночи искусств».

Топ-5 бесплатных площадок

Среди площадок с пометкой «Free» – в основном библиотеки и дворцы культуры в отдаленных районах Екатеринбурга. Причем большинство программ рассчитано на детей и проводятся они только вечером, никак не затрагивая ночь. Но есть и интересные предложения.

Например, масштабно «Ночь искусств» решили провести в библиотеке им. Герцена, где пройдет Art–mix. С 18 часов в библиотеке начнут открываться выставки, пройдет осенний вернисаж, а в фойе откроется виниловая вечеринка с пластинками и аудиовизуальными спектаклями в стиле театра теней. В 20:00 студенческий театр «Жест» покажет театральную композицию по творчеству Довлатова «Когда-то мы жили в горах». Чуть позже тему поэтов продолжит актер театра драмы Александр Борисов. В 22 часа вместе с Мариной Борисовой он прочитает лекцию-перформанс о жизни и творчестве Бориса Пастернака «Счастливый поэт».

Еще одна интересная площадка разместится в библиотечном центре «Екатеринбург» – там вечер назвали «Про.Свет», поскольку свет и просвещение – вот две темы мероприятий. Так, в ходе вечера можно будет посмотреть созданные художниками Анастасией Крохалевой и Денисом Переваловым световые медиаинсталляции «Медиабиология». Авторы проекта при помощи специального оборудования на глазах зрителей изменят панорамные фотографии мест их каждодневного пребывания. Тема просвещения отразится в лекции Артема Аксенова и Екатерины Логиновой «По театрам!». Спикеры расскажут – на какие спектакли и шоу стоит пойти в Екатеринбурге в этом сезоне и почему их нельзя пропустить. Также в библиотеке проведут мастер-класс Travel Sketching, на котором пришедших научат делать быстрые наброски популярных зданий мира.

Театр юного зрителя решил в «Ночь искусств» обратиться к истории. Программа «Полночный автобус» будет идти с 19:30 до 21:30, нужна предварительная регистрация. На театрально-историческом вечере вы увидите записи вечера поэзии в Политехническом музее (фрагмент к/ф «Застава Ильича», режиссер М. Хуциев). Пройдетесь по выставке декораций и костюмов к спектаклю Екатеринбургского ТЮЗа «Прощание в июне» по Вампилову, режиссер Лифанов. В том числе на выставке будет и модель синего троллейбуса в натуральную величину – она и дала название всей программе. Ну и, конечно, актеры приготовили эскизы по мотивам выступлений поэтов-шестидесятников, а также обещают прочитать стихи современных поэтов.

Камерный театр тоже ждет любителей истории. В 18 часов здесь начнется вечер уральской драматургии «Ожидание и реальность». По сути это будет читка пьесы драматурга Олега Богаева, посвященной последним дням семьи Романовых. По окончании – обсуждение пьесы со зрителями и автором. Ведущий дискуссии – еще один уральский драматург Семен Вяткин. Кстати, организаторы предупреждают: возрастной ценз – строго 18+, поскольку темы насилия могут обсуждать не все. Предварительная запись обязательна.

Бесплатным будет и концерт в консерватории в 19 часов. Прозвучит вокальная и инструментальная музыка в исполнении студентов, преподавателей и выпускников. В программе – популярные арии, романсы, песни, а также инструментальные произведения русских и зарубежных композиторов.

Топ-5 платных площадок

Популярная ныне во всем мире игра на эрудицию «Мозгобойня» добралась и до искусства. 3 ноября квиз пройдет в Свердловском областном краеведческом музее (ул. Малышева, 46) и будет стилизован под XIX век. Вопросы, конечно, коснутся разных видов искусства. После игры гости музея смогут посетить интерьерную экспозицию позапрошлого столетия. Здание Свердловского краеведческого музея представляет собой два особняка, построенные в 1870-х годах и соединенные переходом. Один принадлежал семье уральского олигарха XIX столетия. Посетители дома Поклевских-Козелл совершат «путешествие в старый Екатеринбург». В «Ночь искусств» на этой же площадке будет работать выставка «Сокровища гробницы Тутанхамона». Основной билет на «Мозгобойню» – 450 рублей.

В музее Ф. М. Решетникова программу назвали «Три кита». Здесь будут проходить литературно-музыкальные чтения и экскурсии. В основе «три кита» – три рода литературы. Первая часть – «Лирика» – начнется в 18 часов. Программа «Поэтическая элегия» будет посвящена творчеству Тютчева и Ахматовой. Вторая часть – «Драма» – стартует в 19 часов. Будет представлена интерпретация пьес Чехова «Медведь» и «Юбилей». Играют студенты проекта «DEMO-радио», который объединяет молодые таланты из ЕГТИ, музыкального училища им. Чайковского, колледжа искусств. И, наконец, часть три – «Эпос» – начнется в 20:30 и 21:30. Это будут экскурсии по музею. Гости познакомятся с жизнью и творчеством известного уральского писателя Ф. М. Решетникова, узнают о наиболее знаковых эпических произведениях, отражающих российскую действительность второй половины XIX века. Вход – 100-200 рублей.

Галерея «В темноте» (ул. Вайнера, 10, 5 этаж) за 400 рублей предлагает на выбор несколько программ. Смысл всех сводится к тому, что вы находитесь в полной темноте и исследуете свои органы чувств, «выключая» зрение. Можно будет знакомиться с живописью в темноте, изготовить карту желаний под руководством психолога (визуализация) или пройти мастер-класс по ораторскому искусству, тоже – в темноте. Программы стартуют каждый час с 18:00 до 22:30. Нужна предварительная запись, поскольку количество мест ограничено.

Дом музыки на «Ночь искусств» решил совместить музыку и театр. В 18 часов здесь начнется программа «Танго для…». По мотивам пьесы Василия Сигарева «Любовь у сливного бачка» актеры покажут театральный эскиз, который будет сопровождать музыка от струнного квартета Creative Quartet. Вход – 300 рублей.

И, наконец, «Секреты старых мастеров» будут раскрывать в Екатеринбургском музее изобразительных искусств. За 100-250 рублей можно будет поучаствовать в экскурсиях по экспозиции западноевропейского искусства и выставке одной картины. А главное – узнать тайны японского искусства и Японии в целом: в ЕМИИ проходит Фестиваль японской культуры. С 11:00 до 20:00 гостей фестиваля ожидают мастер-классы, лекции, беседы, а также демонстрации японских искусств. В частности, можно будет научиться играть в Го, делать оригами и писать иероглифы. Познакомиться со старинным искусством вышивки шарфов разноцветными нитками – Тэмари. Будет традиционная чайная церемония, показ японского танца с веером, демонстрация искусства Иайдо – искусства мгновенного излечения меча из ножен. И многое другое. Подробная программа есть на сайте музея.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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