Бабушка из Качканара «заказала» сожителя приемному внуку и его другу

Семья из четырех человек и их несовершеннолетний знакомый получили длительные сроки лишения свободы за убийство сожителя бабушки семейства.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе облсуда, в сентябре прошлого года 55-летняя Ирина Иванова решила избавиться от своего сожителя и попросила помощи у своего сына, Игоря Иванова, и его бывшей жены Светланы. Помочь они согласились, но сами убивать не стали, а подговорили на это дело несовершеннолетнего сына Светланы Александра Мясникова, и его друга Кирилла Гладких.

В ночь с 16 на 17 сентября 2018 года Ирина Иванова отправила сожителя в магазин за сигаретами, а в подъезде, по заранее обговоренному плану, его ждали оба подростка.

В прокуратуре уточнили, что сначала парни оглушили мужчину камнем, потом избили ногами, однако он был еще жив. Тогда они отволокли тело в ближайший лес, где добили его стеклянной бутылкой, ногами и поднятой с земли палкой. В СКР рассказали, что за свою «работу» парни получили от взрослых сообщников спиртное. Тело потерпевшего было случайно обнаружено гражданами только через три дня.

Сегодня всем причастным к убийству был вынесен приговор. Ирина Иванова получила 13,5 лет в колонии общего режима, ее сын – 15 лет строгого режима, его бывшая жена – 15 лет общего режима. Все трое после отбытия наказания будут ограничены в свободе на 2 года. Подростки, которые стали непосредственными убийцами, получили 7,5 и 8 лет общего режима.

Кроме того, все подсудимые обязаны будут возместить моральный вред сестре погибшего в размере 100 тысяч рублей с каждого.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.

Качканар, служба информации

Качканар. Другие новости 28.10.19

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