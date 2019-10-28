Один из екатеринбургских районных прокуроров переведен на службу в Курган

Прокурор Железнодорожного района Екатеринбурга Андрей Иньшаков получил новое назначение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областной прокуратуры, приказом генерального прокурора РФ Иньшаков назначен на должность заместителя прокурора Курганской области.

В органах прокуратуры Иньшаков работает с 2003 года, последовательно занимая должности помощника и заместителя прокурора Верхней Пышмы, с 2011 – прокурор города. С ноября 2016 года состоял в должности прокурора Железнодорожного района Екатеринбурга.

Екатеринбург, Курган, служба информации

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