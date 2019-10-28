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Понедельник, 28 октября 2019, 15:57 мск

Новости Екатеринбург

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На праздничное освещение центра Екатеринбурга потратят 50 миллионов

Администрация Екатеринбурга потратит более 50 миллионов рублей на праздничное освещение в центре города. Украшать иллюминацией будут фасады и опоры наружного освещения, находящиеся на улице Якова Свердлова и проспект Ленина в границах улиц Вайнера и Луначарского. Аукцион на световое украшение улиц сегодня разместило МКУ «Городское благоустройство».

Как сообщается в техническом задании, подрядчик должен придумать не менее 15 сценариев работы оборудования для 15 праздников. Это Новый год и Рождество, 23 февраля и 8 марта, День Космонавтики, 1 мая, День Победы, День защиты детей, День России, День семьи, любви и верности, Свеча памяти, День государственного флага РФ (22 августа) и День герба и флага Екатеринбурга (23 мая), а также День города и Ural Music Night.

В рабочей документации приводятся две иллюстрации уличного освещения.

Отметим, разработкой концепции освещения занималось ООО «Светотехническая компания «МТ Электро», они получили за это чуть более 6 млн рублей.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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