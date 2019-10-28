Полпредство: врачей не слышат, поэтому они пишут письма Путину

Сегодня заместитель уральского полпреда Виктор Дубенецкий провел совещание, на которым обсуждались проблемы здравоохранения в округе. Как сообщили РИА «Новый День» в полпредстве, он отметил, что в последние месяцы эта тема является центральной в повестке страны, и внимание всех органов власти сосредоточено на решении проблем в первичном звене здравоохранения – этой чувствительной для каждого человека сфере. «Сколько бы ни выделялось денег, сколько бы мы ни построили новых поликлиник и ФАПов – без кадров, без высокопрофессиональных специалистов все эти усилия не дадут результатов», – сказал Виктор Дубенецкий.

С основным докладом на совещании выступила помощник полпреда Анна Ленская. В своем выступлении она отметила, что кадровые проблемы являются актуальными для всех регионов Уральского федерального округа. По ее словам, все осложняется тем, что накопившиеся проблемы в трудовых коллективах не решаются, медицинских работников не слышат, и это выливаются в обращения к Президенту. Во всех случаях обозначаются общие проблемы: дефицит кадров, высокая нагрузка, низкая заработная плата.

В Уральском федеральном округе наиболее остро проблема с обеспечением медицинскими кадрами стоит в Курганской, Свердловской и Челябинской областях. Показатель обеспеченность врачебными кадрами на 10 тысяч населения ниже, чем в целом по России – 37,4.

Участники совещания пришли к выводу, что субъекты РФ должны принимать системные меры по закреплению кадров, включая меры социальной поддержки. «Необходимо правильно понимать, что в лечебном учреждении главная фигура – это врач, он должен профессионально выполнять свою работу. А вот создать условия труда, которые соответствуют нормативным требованиям; понятную (прозрачную) систему оплаты труда; распределение нагрузки – это обязанность администрации медицинской организации и органов исполнительной власти. Только взаимопонимание и доверие внутри медицинского сообщества даст возможность выполнения всех задач, поставленных в Национальном проекте «Здравоохранение», – отметила помощник полпреда.

Екатеринбург, служба информации

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