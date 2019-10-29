В Екатеринбурге родившая женщина выпала из окна роддома

В Екатеринбурге погибла молодая мать спустя несколько часов после рождения ребенка. Тело женщины было найдено вчера вечером у корпуса родильного отделения горбольницы на улице Волгоградской. Признаков насильственной смерти у погибшей не установлено.

Как сообщили в следственном управлении СКР по Свердловской области, женщине было 33 года, она является жительницей Екатеринбурга. Утром 28 октября она родила ребенка, а уже вечером случился трагический инцидент. Сейчас ведется доследственная проверка. Сотрудники СК совместно с полицией выясняют обстоятельства гибели горожанки: проверяют медицинскую документацию роженицы, опрашиваются очевидцы, сотрудники больницы, а также женщины, которые находились в одной палате с погибшей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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