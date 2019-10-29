В Екатеринбурге расследуется смерть преподавателя института МВД РФ

В Екатеринбурге в своей квартире найдена мертвой преподаватель Уральского юридического института МВД России. Об этом пишет «КП Урал» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как стало известно журналистам, 27-летняя Ольга Пестова, адъюнкт (аспирант) УЮИ МВД РФ, жаловалась на давление со стороны руководства вуза. Вечером 25 октября она пошла спать, а через полчаса ее молодой человек обнаружил девушку без признаков жизни – об этом он сам рассказал сотрудникам правоохранительных органов. У Ольги осталась маленькая дочь.

В СУ СКР России по Свердловской области «Новому Дню» подтвердили эту информацию. «Следственным отделом Орджоникидзевского района проводится доследственная проверка по факту смерти женщины. По итогам проверки следователем будет принято процессуальное решение», – рассказал агентству официальный представитель ведомства Максим Чалков.

Екатеринбург, служба информации

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