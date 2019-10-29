Прокуратура возбудила уголовное дело о порче земли в Нейво-Рудянке – отходы химпредприятия попали в землю

Областная прокуратура привлечет к ответственности предприятие, загрязняющее почву химическими отходами. В поселке Нейво-Рудянка на территории завода ООО НПО «Спецпромхим» были обнаружены емкости с жидкими веществами, необходимыми для производства химической продукции (нефтепродуктов). Как отметили в прокуратуре, загрязняющие вещества попали в почву. Размер ущерба, причиненного земельному участку в результате загрязнения, составил свыше 265 тыс. рублей.

Проверка надзорного органа на территории химпредприятия показала, что в ООО «НПО «Спецпромхим» отсутствует производственный экологический контроль, учет отходов не ведется и размещаются они в неподходящих для этого местах. Нижнетагильский межрайонный природоохранный прокурор внес представление генеральному директору, в отношении юридического лица возбудил административные дела по ст.ст. 8.1 КоАП РФ «Несоблюдение экологических требований при эксплуатации зданий, строений, сооружений и иных объектов капитального строительства», ст. 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления». Организацию оштрафовали на общую сумму 120 тыс. рублей.

Помимо административных дел, по материалам прокуратуры возбудили и уголовное – по ч. 1 ст. 254 УК РФ «Порча земли».

Свердловская область, служба информации

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