Еще три свердловских муниципалитета остаются без света после ночного урагана

В Свердловской области продолжают устранять последствия ночного урагана, в результате которого без света остались 44 населенных пункта в 17 муниципалитетах. Восстановить электроснабжение удалось в 14 МО. Жители Арамильского, Полевского и Сысертского городского округов еще ждут, когда энергетики восстановят линии электропередачи. Об этом сообщили в пресс-службе областного министерства энергетики и ЖКХ.

«Из-за циклона с мощным ветром, перехлестом проводов и падением деревьев на линии электропередачи было нарушено электроснабжение 44 населенных пунктов в Западном, Южном и Горнозаводском управленческих округах. В общей сложности в зоне отключения оказалось более 31 тысячи человек. Социальные учреждения с круглосуточным пребыванием людей не пострадали – все они сразу были переключены на резервные источники питания», – подчеркнули в пресс-службе минЖКХ.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 29.10.19

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