Коммунальщики отобрали мобильник у свердловчанина за долги по ЖКХ

В Серове мужчина, который задолжал 35 тысяч рублей за электроэнергию, лишился сотового телефона. Его у него отняли приставы совместно с сотрудниками компании «Энергосбыт плюс» в ходе рейда.

«С должником дважды заключали соглашения о рассрочке, позволяющие погашать задолженность удобными частями. Но каждый раз должник нарушал обещания по оплате счетов, данные энергетикам. Теперь для того, чтобы вернуть телефон, серовчанину необходимо в течение 10 дней погасить долги. В противном случае имущество будет реализовано для их оплаты», – сообщили в пресс-службе энергосбытовой компании.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 29.10.19

Еще три свердловских муниципалитета остаются без света после ночного урагана. / Куйвашев о своем осужденном за взятку подчиненном: «Он ушел сам». / Прокуратура возбудила уголовное дело о порче земли в Нейво-Рудянке – отходы химпредприятия попали в землю. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»