Десятиклассник из Екатеринбурга стал рекордсменом России по воспроизведению числа Пи (ФОТО, ВИДЕО)

Десятиклассник из Екатеринбурга поставил российский рекорд, написав 13 202 знака числа Пи после запятой. На это у него ушло 6 часов 20 минут. На днях лицеист получил диплом.

Школьник написал 13 202 знака числа Пи после запятой

Денис Бабушкин, учащийся СУНЦ УрФУ, рассказывает, что шел к этому к рекорду целый год. Сначала он прочитал книгу Станислава Матвеева «Феноменальная память». Затем концентрировался на числе Пи, чтобы поставить рекорд. Для этого он каждую цифру заменил буквами, с помощью которых создал образы по принципу «Человек, действие, предмет». «Например, 15 – это горнолыжник Марсель Хиршер (человек). 92 – это киберспортсмен по Dota 2 Данил Ишутин (действие)», – объясняет Денис.

Подросток говорит, что в день ему приходилось заниматься по шесть часов. Свободного времени не оставалось на хобби или дополнительные занятия. «Когда я был на пике подготовки – морально было очень тяжело. Думал бросить, потому что это изматывало. Совершаешь одну ошибку, и вся трехчасовая работа насмарку. Сейчас я взял перерыв, чтобы восстановить силы. Я освободился и стараюсь применять знания, которые получил за год тренировок, в остальных сферах жизни».

Сейчас Денис без проблем хранит в памяти все пароли, пин-коды от банковских карт, и порядка 20-30 номеров телефонов.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Антон Отман

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