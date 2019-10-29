Безработного инфантильного уральца будут судить за порнопереписку с 10-летней девочкой

В Чкаловском райсуде Екатеринбурга будут судить 23-летнего горожанина, который обвиняется в преступлениях сексуального характера.

Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СКР, в октябре 2018 года молодой человек познакомился в соцсетях с девочкой 2008 года рождения и начал писать ей письма на сексуальные темы, а также отправлять порнографические картинки.

Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что весной этого года в полицию обратилась мать девочки, которая, просмотрев ее переписку в соцсетях, пришла в ужас. «Взяли подозреваемого, а ныне обвиняемого по месту жительства в двухкомнатной квартире на улице Бисертской, где он обитал со своей матерью. Ранее он не судим, нигде официально не трудоустроен, жил на иждивении родительницы. Оперуполномоченные изъяли его «игрушку» в виде компьютера, с которого он и осуществлял рассылку интимного контента. После этого собранные материалы представители МВД направили для возбуждения уголовного дела нашим коллегам в региональный СК», – прокомментировал полковник Горелых.

Екатеринбург, служба информации

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