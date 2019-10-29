На трассе Пермь – Екатеринбург случилось смертельное ДТП

Сегодня рано утром, около 5 часов утра, в Ачитском районе, на 162 км автодороги Пермь – Екатеринбург произошла авария. Столкнулись ВАЗ-2115 и грузовик DAF. За рулем отечественной легковушки был 31-летний мужчина. Машина двигалась в сторону Екатеринбурга. Ее водитель выехал на встречную полосу и влетел в фуру, ехавшую в сторону Перми.

В результате ДТП водитель и пассажирка ВАЗа, 29-летняя женщина, сидевшая рядом с ним, погибли на месте от полученных травм. Водитель DAF не пострадал. «Сотрудниками ГИБДД на месте происшествия проведены необходимые замеры, составлены процессуальные документы. По факту ДТП ведется следствие», – сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Екатеринбург, Елена Сычева

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