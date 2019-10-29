В Екатеринбурге замначальника отдела полиции задержал посетителя бара из-за личной обиды

В Екатеринбурге осуждены двое сотрудников отдела полиции № 11 за злоупотребление должностными полномочиями.

Как было установлено в суде, 34-летний замначальника ОП в ночное время находился в баре на улице Челюскинцев и поссорился с одним из посетителей. Желая продемонстрировать свое служебное положение, он вызвал в бар полицейский патруль и дал указание задержать обидчика до утра. Сообщником в «операции» выступил 41-летний подчиненный подсудимого, оперативный дежурный этого же отдела полиции. По данным следствия, оба полицейских осознавали, что в действиях мужчины не было административного правонарушения, а потому его задержание было незаконным.

К слову, инцидент случился в ночь на 14 июля 2018 года. В это время, напомним, в России проходил чемпионат мира по футболу, когда правоохранительные органы работали в режиме повышенной готовности.

По решению суда 34-летний подсудимый был лишен права занимать должности в правоохранительных органах на пять лет, его сообщник – на четыре года. Кроме того, с полицейских взыскан моральный ущерб в пользу потерпевшего в размере 100 и 50 тысяч рублей соответственно, сообщили в следственном управлении СКР по Свердловской области.

«Решение о дальнейшей судьбе осужденных должностных лиц будет принято после вступления в законную силу приговора суда», – прокомментировал приговор пресс-секретарь ГУ МВД региона Валерий Горелых.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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