Опять 0:3. «Автомобилист» проиграл седьмую игру подряд

Череда поражений ХК «Автомобилист» продолжается. Только что в Новосибирске завершился матч местной «Сибири» против екатеринбургской команды, которая вновь проиграла со счетом 0:3. Такой же результат подопечные Андрея Мартемьянова показали в предыдущем матче, когда играли дома с магнитогорским «Металлургом».

Сегодняшнее поражение стало для команды из Екатеринбурга седьмым подряд. «Автомобилист» опустился на десятую строчку турнирной таблицы Востока. Следующие два матча команда проведет на выезде – ей предстоят игры с астанинским «Барсом» и челябинским «Трактором».

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 29.10.19

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