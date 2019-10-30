В Красноуфимске под колесами поезда погибли две девочки

В Красноуфимске погибли две школьницы. Они попали под колеса грузового поезда. Обстоятельства инцидента неизвестны, однако, по сообщению пресс-службы Приволжской транспортной прокуратуры, одна из школьниц погибла на месте происшествия, другая – был госпитализирована. Однако врачам не удалось ее спасти.

«Погибли две девочки – одна семиклассница, другая девятиклассница. Одна из них скончалась на месте, а вторая в больнице», – сказал ТАСС глава Красноуфимского городского округа Вадим Артемьевских.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, доследственную проверку по данному факту проводят не местные ведомства, а Приволжское следственное управление на транспорте, которое находится в Нижнем Новгороде.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 30.10.19

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