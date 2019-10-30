Суд вынес приговор пенсионерке за убийство мужа, который годами избивал ее после смерти сыновей

В Свердловской области 63-летнюю жительницу Шалинского района отправили под суд за убийство мужа. Ее признали виновной в превышении самообороны. В марте этого года они выпивали дома и поссорились. Супруг пенсионерки начал избивать ее. «Мужчина причинил жене удары рукой и металлической шваброй», – сказано в пресс-релизе областного следственного управления СКР.

Тогда женщина схватила нож и несколько раз ударила мужа, «осознавая, что примененное в отношении нее насилие не угрожает ее жизни». Мужчина умер на месте от полученных травм.

На допросах выяснилось, что муж систематически избивал жену на протяжении нескольких лет, но в полицию она не обращалась. Конфликты в семье начались после того, как оба их сына трагически погибли – с того момента муж начал злоупотреблять алкоголем, стал раздражительным и агрессивным.

«Собранные следствием доказательства суд счел достаточными для вынесения женщине обвинительного приговора в виде года ограничения свободы», – добавили в СУ СКР.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 30.10.19

Свердловские предприятия не собираются проводить федеральный эксперимент по введению четырехдневной рабочей недели. / Антимонопольщики уличили мэрию Екатеринбурга в сговоре с Роспотребнадзором при подготовке к ЧМ-2018. / В Красноуфимске под колесами поезда погибли две девочки. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»