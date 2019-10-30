На Химмаше троллейбус врезался в столб из-за гололеда

Сегодня утром на улице Пархоменко троллейбус № 6, выезжая с остановки, врезался в столб. К счастью, в ДТП никто не пострадал. Как сообщили «Новому Дню» в городской ГИБДД, водитель не справился с управлением. По словам очевидцев, троллейбус занесло в сторону из-за гололеда, причем скорость транспорта была низкая. Из-за аварии на Химмаше образовалась пробка.

Накануне в Свердловскую область пришло резкое похолодание. В нескольких районах прошел мокрый снег, на дорогах образовалась гололедица. В связи с этим Госавтоинспекция региона выступила с предупреждением. Водителей просят перейти на «зимний» стиль вождения: исключить резкие маневры, соблюдать дистанцию и боковой интервал между транспортными средствами. Неопытным водителям лучше отказаться от поездки на личном автомобиле, так как именно они чаще всего попадают в ДТП при смене сезонов, отметили в ведомстве. Пешеходам также стоит быть более внимательными при переходе проезжей части.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 30.10.19

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