Расходы на лечение рака в Свердловской области обещают увеличить на 44%

На лечение свердловчан от злокачественных опухолей в круглосуточном стационаре в 2020 году будет направлено почти 5 млрд рублей, что на 44% выше, чем в этом году.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом доложил сегодня на заседании областного правительства директор ТФОМС Свердловской области Валерий Шелякин. Кроме того, по его словам, финансирование лечения онкологических заболеваний в дневном стационаре составит 2,6 млрд рублей.

В целом программа обязательного медицинского страхования Свердловской области в 2020 году подорожает на 7%: доходы и расходы бюджета ТФОМС составят более 63 млрд рублей. «Такие финансовые показатели позволят обеспечить рост расходов по всем условиям оказания медицинской помощи, – сообщил Шелякин. – При этом приоритет в следующем году будет отдан реабилитации и онкологии».

Бюджет системы ОМС Свердловской области продолжит расти и в плановом периоде: по планам он составит 67 миллиардов рублей в 2021 году и более 70 миллиардов – в 2022 году. Основную часть доходов регионального ТФОМС составляет субвенция Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

Екатеринбург, служба информации

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