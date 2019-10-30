В центре Екатеринбурге пожарные эвакуировали 20 человек из-за пригоревших бургеров

Сегодня утром бургерную «А ты где?» на улице Малышева, 43, заволокло дымом. На место выехали три пожарных машины, но пожарные не обнаружили огня. По данным МЧС, в помещении бургерной пригорела еда.

«Были эвакуированы 20 человек. Пострадавших нет. Прибывшие подразделения произвели проверку помещений. С места вызова был дан отбой», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Подобный случай был неделю назад в Москве. В буфете здания Совфеда пригорело мясо, из-за чего сработала автоматическая система оповещения, и в итоге всех работников и посетителей эвакуировали. При этом пленарное заседание Совета Федераций не прекращалось.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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