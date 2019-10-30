В ЕВРАЗе объяснили, зачем первоклашкам смотреть WorldSkills (ФОТО)

В Екатеринбурге стартовал чемпионат рабочих профессий WorldSkills Hi-Tech 2019. Пока рабочие соревнуются, за ними наблюдают дети – и выпускники, и те, кто буквально недавно пошел в школу.

Алексей Кушнарев

Управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКа Алексей Кушнарев считает, что для отрасли такие чемпионаты важны тем, что позволяют привлекать в профессию молодежь.

«WorldSkills давно надо было сделать в России, чтобы популяризировать рабочие профессии. Сегодня металлургия, что скрывать, не самая популярная отрасль среди молодежи. Участие в чемпионате учеников подшефных школ, которые увидят, как все работает в действительности, поможет привлечь молодых людей в производство. Металлургия стареет, без смены поколений ничего не будет. Молодые кадры, в отличие от тех, кто работал 20 лет назад, более смелые, они подготовлены и открыты к применению цифровых технологий, им проще садиться за управление сложными современными агрегатами. За ними – будущее», – рассказал Алексей Кушнарев.

ЕВРАЗ НТМК, который получил от губернатора награду как лучший налогоплательщик региона, помогает молодежи не только освоить профессию, но и трудоустроиться.

«У нас есть программы для развития молодых сотрудников. Есть профориентационные программы для учеников начальной школы и для выпускников: для них мы создаем все условия, чтобы после окончания профильных учебных заведений они смогли работать у нас на комбинатах», – отметил Кушнарев.

В этом году в рамках чемпионата расширилось количество компетенций, а кроме того, к участию допустили людей старше 50 лет. О наградах пока говорить рано, но эксперты WorldSkills отметили качество подготовки специалистов ЕВРАЗа.

«Сегодня WorldSkills – это уже своеобразный спорт, и без подготовки невозможно победить. Конечно, сотрудники готовятся и тренируются, чтобы достойно выступать и становиться победителями», – прокомментировал Кушнарев.

В прошлом году команда ЕВРАЗа вошла в тройку лидеров по количеству призовых мест. Всего день остался до оглашения результатов чемпионата-2019.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 30.10.19

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