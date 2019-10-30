«Уральские авиалинии» запустят рождественские рейсы в Барселону

В зимнем расписании авиакомпании «Уральские авиалинии» появилось три рождественских маршрута из Екатеринбурга в Барселону. Рейсы будут выполняться 28 декабря 2019 года, 4 и 11 января 2020 года. Как сообщили в пресс-службе компании, на этом направлении доступны билеты как в эконом-, так и в бизнес-классе. Стоимость перелета в одну сторону составит от 260 евро, туда-обратно – от 442 евро. Билеты уже поступили в продажу.

Рождественские каникулы в Барселоне популярны у туристов. В это время улицы столицы Каталонии украшены сотнями гирлянд, днем на центральной площади можно кататься на гигантском катке, а вечером любоваться представлениями поющих фонтанов, которые работают даже зимой. Любители активного отдыха чаще направляются в соседнее княжество Андорра – на пиренейские горнолыжные курорты.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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