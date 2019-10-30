В Нижнем Тагиле будут судить банду грабителей банкоматов: они украли более 8 миллионов рублей

Три жителя Нижнего Тагила предстанут перед судом за хищение денег из банкоматов. По данным следствия, обвиняемые украли более 8 миллионов рублей из двух вскрытых аппаратов. Во время третьего «рейда» их задержали полицейские.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, участники банды использовали для проникновения в помещения разнообразные инструменты: отвертки, монтировки, металлическую трубу, домкрат, газосварочное оборудование и перчатки – для исключения своей идентификации. Кроме того, в состав группы входил человек, который знал, как обойти охранные сигнализации и создать радиопомехи каналов связи банкоматов. Он был знакомым главного организатора банды, который и уговорил его пойти на ограбление. В материалах уголовного дела указано, что поздним вечером 6 декабря 2017 года сообщники ограбили банкомат в магазине на улице Вагоностроителей в Нижнем Тагиле. Перед этим они убедились, что помещение не охраняется сторожем, а сигнализацию можно отключить. Затем грабители проникли в подвал здания через окно, проломили в потолке дыру, ведущую в примерочную комнату магазина, через нее попали в основанное помещение, где хранился сейф банкомата. Когда один из участников отключил сигнализацию и заглушил сигнал связи, остальные вскрыли аппарат и забрали кассеты с деньгами общей суммой свыше 7,3 миллионов рублей. По той же схеме в январе 2018 года сообщники вскрыли банкомат в цветочном магазине по улице Фрунзе и забрали из него 760 тысяч рублей. Чтобы попасть внутрь, они разобрали кирпичную кладку стены. Подобным образом обвиняемые действовали при ограблении банкомата в торговой сети на улице Каспийская в декабре 2018 года. Они разобрали кирпичную стену, попали внутрь, но их задержали с поличным полицейские.

Всем троим тагильчанам предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение организованной группой), ч. 3 ст. 30, п «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу). Уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд Нижнего Тагила.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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