Каждый 31-й ребенок в Свердловской области в 2018 году родился у граждан СНГ

У каждого 31-го ребенка, родившегося в Свердловской области в 2018 году, родители – граждане республик СНГ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», такая цифра содержится в ежегодном правительственном докладе «О положении детей и семьи в Свердловской области». Всего в прошлом году у иностранных гостей региона родилось 1605 детей (в 2017 году – 1527), или 3,2 % от общего количества новорожденных. Из них 69% новорожденных зарегистрированы в Екатеринбурге.

Чаще всего в прошлом году на Среднем Урале дети рождались у граждан Кыргызстана – 577, Таджикистана – 492, Узбекистана – 157, Азербайджана – 82, Армении – 77, Казахстана – 68, Украины – 66.

Также в 2018 году в Свердловской области составлено 57 записей актов о рождении детей у граждан дальнего зарубежья: Вьетнам – 22 ребенка, Китай – 19, Болгария, Германия – по 2 акта о рождении, Египет, Индия, Испания, Италия, Корея, Литва, Марокко, Сербия, Соединенные Штаты Америки, Франция, Чехия, Швеция – по одному.

Всего в 2018 году на Среднем Урале родилось 50 тысяч 746 детей (на 6,3% меньше, чем в 2017 году). Из них только 77% появились на свет в официально зарегистрированных браках.

Екатеринбург, служба информации

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