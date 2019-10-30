Нижнетагильская прокуратура и полиция ловят организаторов свалки из голов, копыт и потрохов животных (ФОТО, ВИДЕО)

Природоохранная прокуратура ищет организаторов свалки, на которой складируют останки животных. Отходы были найдены на окраине Нижнего Тагила, вдали от жилого сектора, возле леса. «В настоящее время производим фиксацию. В дальнейшем специалистами департамента ветеринарии будет проведена дезинфекция указанного участка. Если получится, будут отобраны пробы на сибирскую язву, других возбудителей. В дальнейшем будем устанавливать правообладателя земельного участка. И после получения всех документов будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», – прокомментировал журналистам «Вести-Урал» помощник нижнетагильского природоохранного прокурора Сергей Тюрин.

Свалка с трупами животных

Он рассказал, что эта свалка появляется второй год подряд. В прошлый раз в природоохранной прокуратуре также организовали проверку, но виновных найти не удалось. Сергей Тюрин объясняет это тем, что само место находится далеко от жилых домов, а по останкам животных невозможно определить, какому хозяйству они принадлежат. Дело в том, что выбрасывают головы, копыта и потроха, на которых нет клейм. «Мы вчера написали в полицию поручение о том, чтобы они проводили проверку с целью поиска возможных лиц, кто это совершил, в том числе, чтобы полиция использовала программный комплекс «Безопасный город». Поставили им срок до 11 ноября», – рассказал Тюрин «Новому Дню».

Ликвидацией свалки придется заняться городским властям, уверяют ветеринары. «На данный момент мы выехали, посмотрели, где это располагается. В дальнейшем составляется акт и ждем, когда администрация города это все утилизирует согласно ветеринарно-санитарным правилам по утилизации биоотходов. И затем силами ветстанции будет проведена дезинфекция территории», – говорит заведующая Тагилстроевским ветеринарным участком Нижнего Тагила Татьяна Данилова.

Нижний Тагил, Владислав Тринько, Антон Отман

Нижний Тагил. Другие новости 30.10.19

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