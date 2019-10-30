В Екатеринбурге за счет бюджета будут высаживать деревья в декабре по суперценам

Администрация Октябрьского района ищет подрядчика, который высадит деревья на площади Обороны. Заниматься озеленением будут до декабря.

Аукцион на сайте госзакупок был опубликован сегодня, работы обойдутся бюджету максимум в 760 тысяч рублей. Требуется приобрести и высадить 15 лип и 18 яблонь. В техзадании указано, что завершить работы надо к 9 декабря, высадка деревьев может выполняться при температуре воздуха не ниже -15°C.

В закупке отсутствует подробная смета, нет указаний на стоимость одного саженца и стоимость работ по его посадке. Но исходя из общей стоимости контракта, на одно дерево в среднем потратят 23 тысячи рублей. Отметим, площадь Обороны после реконструкции открыли совсем недавно. И в рамках контракта по реконструкции нужно было высадить в том числе 21 липу двух видов (взрослые деревья), стоимость каждого дерева по смете – менее 1,4 тысячи рублей.

В пресс-службе администрации Октябрьского района оперативно комментировать эту закупку отказались, пообещав ответить на запрос в течение 7 дней.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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