В Академическом откроют самый большой МФЦ в области

В Академическом планируют открыть самый крупный в Свердловской области многофункциональный центр. Это позволит решить проблемы с очередями в нынешнем МФЦ района. Помещение под будущий крупнейший филиал уже построено.

О планах по открытию нового – самого большого в области – МФЦ рассказали в рамках форума 100+Forum Russia представители застройщика «РСГ-Академическое». Сегодня на улице Краснолесья уже есть один МФЦ, но он не справляется с постоянно увеличивающейся нагрузкой: в районе растет количество жильцов, которые регулярно обращаются в центр за предоставлением услуг.

По данным застройщика, уже есть договоренность с руководством областного многофункционального центра и есть здание под размещение филиала. Осталось провести отделочные работы и обеспечить МФЦ оборудованием.

Екатеринбург, служба информации

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