На Эльмаше сгорела бытовка на перекрестке, который ремонтируют уже несколько месяцев

На перекрестке улиц Старых Большевиков – Фрезеровщиков сегодня утром случился пожар. Рядом с трамвайным кольцом загорелась строительная бытовка. Огонь почти полностью уничтожил ее.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ГУ МЧС региона, вызов поступил в 9:20. Площадь пожара составила 18 квадратных метров. В тушении были задействованы две единицы техники, девять спасателей. Пожарные справились с огнем за 6 минут. Пострадавших в ЧП нет.

Напомним, перекресток был закрыт на реконструкцию 17 августа. Изначально подрядчик планировал завершить работу до 5 сентября, затем перенес сроки на 15 октября. В октябре выяснилось, что канализация под перекрестком в аварийном состоянии, и ее надо менять. Поэтому срок открытия перекрестка продлили до 1 ноября. Сегодня на площадке до сих пор ведутся раскопки.

Фото: паблик «Уралмаш-Эльмаш.РФ»

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 31.10.19

Ледовым городком в Екатеринбурге снова займется «Айс-проект 2000». / В Академическом откроют самый большой МФЦ в области. / Кабмин утвердил рост платежей за «коммуналку» в каждом регионе. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»