Клиенты СКБ-банка получили возможность платить по QR-коду в крупнейшем интернет-магазине

Клиенты СКБ-банка могут по QR-коду расплатиться за покупки на сайте Wildberries. Это первый интернет-магазин, который запустил расчеты по коду, возможность нового платежного способа есть у клиентов только четырех банков.

Чтобы заплатить за покупки с мобильного телефона, нужно при заказе на сайте выбрать оплату с помощью кода и отсканировать его через банковское приложение для смартфона. Интернет-магазин планирует кешбэк в 10 % таких для клиентов. На втором этапе оплата по системе быстрых платежей будет доступна в самом приложении и во всех пунктах выдачи заказов онлайн-ретейлера.

Оплата по СБП в России заработала совсем недавно, первые платежи по динамическому QR-коду были проведены в сентябре 2019 г. в мобильных приложениях ПСБ и СКБ-банка. «Сервис оплаты по QR-коду очень удобен для покупателя, который больше не зависит от наличия у него действующей банковской карты, и экономически выгоден для продавца – комиссия банка через СБП меньше, чем в классическом эквайринге, кроме того, не потребуется дополнительного оборудования для ТСП. Мы уверены в востребованности такого способа оплаты среди наших клиентов», – отметил директор дизайн-офиса СКБ-банка Виталий Копысов.

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