«Кирпичи держались буквально на соплях», – блогер Варламов раскритиковал методы строительства «Атомстройкомплекса»

Блогер-урбанист Илья Варламов в своем блоге раскритиковал методы строительства «Атомстройкомплекса». Причиной послужил инцидент с выпадением из стены дома на Вилонова, 24, куска кладки – кирпичи рухнули на газон и чудом не причинили никому вреда. Инцидент связали с сильным ветром, бушевавшем в тот момент в Екатеринбурге.

«Казалось бы, ничего необычного: в городе в это же время падали деревья и детские площадки, летали остановки, а трамваи сходили с рельсов из-за сильного ветра. Но есть одна загадка. В случае с деревьями или остановками все понятно. Там ветру есть за что зацепиться. А почему сорвало ровную стену, непонятно. Скорее всего, кто-то (а именно застройщик «Атомстройкомплекс») в свое время сильно сэкономил на растворе, и кирпичи внешней облицовки держались буквально на соплях. Это довольно распространенное явление в новостройках. У многих, например, кирпичные стенки балконов ходят ходуном и обваливаются, если на них опереться. Так что жильцам дома № 24 по улице Вилонова стоит опасаться других подобных инцидентов. Не исключено, что дом останется голым после пары таких ураганов, – пишет в своем блоге Варламов. – Такого добра, как 12-этажка на улице Вилонова в Екатеринбурге, навалом по всей России. Дом был сдан в 2010-м, причем за год до этого, как рассказывают жильцы, из него уже выпадали кирпичи. То есть муравейничку нет и 10 лет, а он уже разваливается. И проблемным он был уже на этапе строительства. Мне искренне жаль жителей дома № 24. Теперь некоторые из них захотят продать свои квартиры, но по рыночной цене уже не получится: весь город знает, что эта многоэтажка ущербна. И что мы говорим в таких случаях? «Вы знали, что покупали!».

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 31.10.19

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