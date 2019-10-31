СМИ сообщили о бойне со стрельбой в Цыганском поселке: в полиции ее назвали «устным конфликтом»

В Цыганском поселке накануне вечером случилась массовая драка со стрельбой, в ней участвовали около 70 человек. Разнимать дерущихся приезжал ОМОН.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает сегодня veved.ru. По данным СМИ, цыгане не рассчитались за какой-то ремонт, к ним приехали «поговорить» строители-кредиторы. Перепалка переросла в драку, прозвучало несколько выстрелов. На место приехали омоновцы, порядка 30-35 человек доставили в отдел полиции № 9 УМВД, в Цыганский поселок выезжал начальник отдела Александр Маликов.

В пресс-службе УМВД по Екатеринбургу опровергли информацию о массовой драке и стрельбе. «Информация о массовой драке на Металлургов не подтверждается. Был конфликт на бытовой почве, устный, драки не было и стрельбы тоже. Это конфликт на бытовой почве, гражданина, который является заказчиком, не устроили услуги подрядчика», – прокомментировали в полиции.

В отделение полиции действительно привозили несколько человек – точное число в пресс-службе не назвали, но заверили, что не 30-35. Пострадавших в потасовке не было, так как из медучереждений не поступала информация об избитых. Дозвониться до пресс-службы Росгвардии, чтобы узнать их версию случившегося, не удалось.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 31.10.19

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