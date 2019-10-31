На Старой Сортировке в жилой высотке рухнул потолок (ФОТО, ВИДЕО)

Подвесной потолок рухнул в доме на улице Кишиневской, 33. Инцидент произошел накануне вечером в подъезде дома 2013 года постройки, на 19 этаже, в лифтовом холле.

Очевидцем обрушения стала жительница дома Анастасия, которая в момент ЧП находилась на площадке с ребенком. «Вчера вечером возвращались из детского сада. Подошли к двери, пока открывала ключом, ребенок пошел в общий коридор – в этот момент с грохотом обрушился потолок», – рассказала она съемочной группе «Нового Дня».

Рухнул навесной потолок

Сегодня на месте обрушения побывала директор УК «УЭЖКХ-Екатеринбург» Екатерина Зырянова. Сегодня сотрудники УК просматривали записи с камер видеонаблюдения, чтобы выяснить, кто мог пострадать во время инцидента. «Мы сегодня сделали анализ записей с видеокамер, которые находятся у нас в лифтовых кабинах: на кадрах видно, что жительница выходит из лифта – все в порядке, обрушения нет. Через 10 минут точно так же поднимается ее супруг, и также обрушений нет. Буквально через 15-20 минут поднимаются жители 19-го этажа, и фрагменты потолка лежат», – объясняет Зырянова.

Директор УК отметила, что во после обрушения жители не стали звонить коммунальщикам. Об инциденте дежурные аварийной бригады узнали уже из социальных сетей. Рабочие незамедлительно прибыли в дом, чтобы демонтировать конструкцию.

Здание было сдано в эксплуатацию в 2013 году. Подвесные потолки монтируют почти в каждой новостройке, потому что так удобней обслуживать наружную проводку. Руководительница коммунальной компании утверждает, что одними из виновников обрушения становятся представители провайдеров, которые устанавливают оборудование для подключения интернета в квартиры.

«Собственники не хотят связываться с УК, когда подключают интернет. Провайдеры приходят, разбирают потолок, тянут свой провод. Соответственно, если они где-то крепление повредили – никто об этом нам не сообщит, никто не узнает, пока потолок не упадет, – говорит Екатерина Зырянова. – В данном случае над всей конструкцией идет машинное отделение лифтовых шахт. В любом случае вибрация есть по плите, по перекрытию, потому что кабины поднимаются. И износ крепления плюс вибрация, перепад температур – это все могло способствовать такому обрушению».

Коммунальщики пояснили, что в ближайшее время будет составлен акт, затем подвесной потолок в подъезде восстановят.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Александр Саливанчук, Антон Отман

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