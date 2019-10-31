Екатеринбург встал в 9-балльные пробки за полчаса до конца рабочего дня

Сильный снегопад, который начался утром, предсказуемо ухудшил дорожную ситуацию на улицах Екатеринбурга. За полчаса до конца рабочего дня, который у большинства горожан завершается в 18:00, трафик оценивается в 9 баллов, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

Стоит весь центр – особенно трудно проехать по улицам Малышева, Куйбышева, Свердлова, 8 Марта, а также по проспекту Ленина. Ситуацию на дорогах усугубляют мелкие ДТП, а также ремонты, сопряженные с раскопками, например, на углу Сакко и Ванцетти и Радищева.

Екатеринбург, Елена Сычева

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