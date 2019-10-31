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Четверг, 31 октября 2019, 20:46 мск

Новости Екатеринбург

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«Автомобилист» добился первой победы после целого месяца неудач

«Автомобилист» прервал семиматчевую серию поражений, обыграв на выезде «Барыс». Матч в Астане завершился со счетом 4:3, победу екатеринбуржцы добыли в овертайме.

В составе Автомобилист голы забили Джефф Плэт, Брукс Мэйсек, Павел Дацюк (это его первая шайба за екатеринбургский клуб) и Найджел Доус. Ворота защищал Якуб Коварж, который отбил 63 броска. Благодаря победе «Автомобилист» ушел с последнего места в Восточной конференции. Сейчас екатеринбургский клуб занимает 10-ю строчку, имея 24 очка в 23 играх.

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