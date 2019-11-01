На Уралмаше безработный мужчина отобрал деньги у пенсионера, распылив ему в лицо газовый баллончик (ФОТО)

В Екатеринбурге полицейские задержали жителя Уралмаша, который напал на 86-летнего пенсионера и отобрал у него деньги. Мужчина заметил престарелого человека в магазине, когда тот расплачивался за покупки. Он проследил за ним до дома на улице Бакинских Комиссаров, зашел с ним в подъезд и распылил старику в лицо газовый баллончик. Забрав 1300 рублей у жертвы, нападавший ретировался.

Пострадавший пенсионер получил химические ожоги, ему была оказана медицинская помощь. Расследованием дерзкого нападения занялись сотрудники уголовного розыска ОП № 15 и сыщики городского УМВД. Грабителя задержали через день. Им оказался ранее неоднократно судимый за кражи и грабежи 37-летний нигде не работающий местный житель, сообщили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

На допросе подозреваемый признал свою вину. Против него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой», максимальное наказание по этой статье составляет до 10 лет лишения свободы. До решения суда задержанный находится под арестом. Сотрудники полиции проверяют его на причастность к аналогичным преступлениям в Екатеринбурге.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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