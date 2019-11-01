Из-за пожара в бутике из ТЦ «Ботаника-Молл» эвакуировались 320 человек

Сегодня в 10:30 поступило сообщение о пожаре в ТЦ «Ботаника-Молл» в Екатеринбурге.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС, на площади 1 кв. м горел потолок в бутике на втором этаже. Сработала автоматическая пожарная сигнализация, благодаря чему удалось быстро обнаружить возгорание. Была объявлена эвакуация, из здания вывели 320 человек. Пострадавших нет.

Персонал торгового центра сам потушил огонь до прибытия пожарно-спасательных подразделений. К месту ЧП выезжали 40 человек личного состава, 17 единиц спецтехники.

Екатеринбург, служба информации

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