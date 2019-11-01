СКБ-банк встретит 29-летие с новыми технологиями и инновациями

Завтра, 2 ноября, СКБ-банку исполняется 29 лет.

Как передает «Новый День», весь текущий год банк успешно продолжал цифровую трансформацию бизнеса, предложив клиентам новые продукты и сервисы. В феврале СКБ-банк открыл регистрацию в Единой биометрической системе, в марте одним из первых присоединился к Системе быстрых платежей, а в сентябре в мобильном приложении банка была проведена первая в России оплата покупки по QR-коду через Систему быстрых платежей.

Успешно и динамично развивается ДелоБанк – инновационный онлайн-сервис СКБ-банка. Теперь это уже не просто яркий старт, а заметный участник банковского рынка, помогающий тысячам предпринимателей по всей стране развивать свое дело. Согласно рейтингам агентства Markswebb, мобильное приложение ДелоБанка было признано лучшим в России во всех номинациях.

«Все успехи и достижения банка – это, в первую очередь, заслуга всей нашей команды, вклад каждого сотрудника. В следующем, юбилейном для нас, году мы продолжим внедрять новые технологии и инновации, улучшать качество сервиса для наших клиентов», – отмечает председатель правления СКБ-банка Денис Репников.

СКБ-банк входит в крупнейшую промышленную компанию «Группа Синара» и является центром банковской группы, объединяющей Газэнергобанк (Калуга), IT-компанию СКБ-Лаб, ДелоБанк и микрокредитную компанию СКБ-финанс. Более 150 офисов банка работают в регионах России от Калининграда до Камчатки, объединенная партнерская сеть банкоматов насчитывает свыше 6 тысяч устройств.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 01.11.19

Екатеринбургские медведи ложатся спать до весны (ФОТО). / Из-за пожара в бутике из ТЦ «Ботаника-Молл» эвакуировались 320 человек. / В год 25-летия «Золотой маски» свердловские театры претендуют на 25 наград. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»