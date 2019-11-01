Травмированных рабочих перестали списывать: теперь выдают протез и возвращают в строй (ФОТО)

Уральские предприятия больше не списывают рабочих, получивших серьезные травмы на производстве. Заводы готовы идти не только на то, чтобы потратиться на лечение сотрудников, но и на то, чтобы после реабилитации создать им подходящие условия труда, в том числе – оборудуя специальные рабочие места. Интересно, что все это происходит даже не в Екатеринбурге, а в отдаленных территориях. «Новый День» записал истории двух молодых людей, которые в прошлом году потеряли конечности из-за ЧП на работе, но не превратились в немощных инвалидов.

Михаилу Белькову всего 21 год. Он работал помощником машиниста тепловоза на Нижнетагильском металлургическом комбинате. В феврале прошлого года в результате несчастного случая молодой человек лишился части правой стопы и получил травматический шок. Долгие месяцы лечения сначала в нижнетагильской городской больнице № 4, затем – в екатеринбургском госпитале ветеранов войн, после – в Центре реабилитации инвалидов имени Альбрехта в Санкт-Петербурге. «Я попал в больницу и не знал, что делать, где лечиться, где вообще деньги брать на это. Примерно через неделю мне позвонила менеджер из Фонда социального страхования, которая консультировала меня на протяжении всего лечения. Мне сделали операции, все было бесплатно, даже в Питере», – рассказал Михаил.

Ему поставили немецкий протез, и если не знать, что полтора года назад с ним произошел несчастный случай, то вряд ли Михаила можно будет как-то выделить из группы таких же ребят. В марте этого года бюро медико-социальной экспертизы выдало заключение: – утрата 60 % профессиональной трудоспособности. Но после того как Михаил прошел тестирование по профориентации в Нижнетагильском центре занятости, он вернулся на Евраз-НТМК. Сейчас он работает оператором поста централизации третьего разряда на железнодорожной станции «Коксохим» и параллельно учится в УрГУПСе. «Когда произошла эта беда с Мишей, даже мысли не было о том, что он не вернется к нам в коллектив. Мы ждали заключения специалиста, какие будут ограничения. И после прохождения реабилитации было создано рабочее место – в том же районе, на том же участке, где Михаил работал, чтоб он комфортно вернулся в коллектив и не чувствовал себя каким-то ограниченным», – объяснил начальник управления железнодорожного транспорта Евраз-НТМК Михаил Мойсейчук.

Что такое реабилитация после тяжелой травмы на производстве, знает и 22-летний Денис Балышев из Качканара, который тоже работал помощником машиниста. ЧП на производстве случилось в марте 2018-го, врачам пришлось ампутировать левую голень молодого человека. Несколько месяцев лечения сначала в Качканарской ЦГБ, потом – в екатеринбургской больнице № 23, после – реабилитация в Московском протезно-ортопедическом предприятии и в медсанчасти «Ванадий». Итог, как у его коллеги, – установка протеза и на 60% утрата профессиональной трудоспособности по заключению бюро МСЭ. «Первые полгода сильно помогали родители, после я уже стал сам звонить, уточнять, появилось много вопросов. Адаптироваться сложно было, привыкнуть, особенно тяжело было, что все смотрят, что я не такой, как все. А когда уже протез получил – намного легче стало, – рассказал Денис. – Меня очень бесило, что я не мог все делать быстро, как делал до травмы. Я же привык постоянно крутиться, что-то делать. И когда получил протез, вошел в свой ритм жизни».

По словам его мамы, Екатерины Владимировны, что Дениса после реабилитации ждали на Качканарском ГОКе, было большим удивлением. «Конечно, это приятно, что про меня не забыли», – сказал он сам.

Сейчас Денис учится на втором курсе УрГЭУ и работает слесарем-инструментальщиком в депо путевой техники службы пути. «Мы раньше как-то не задумывались о каких-то мелочах – о ступеньках, о санузлах, а потом мы все переделали, создали для Дениса участок, где он может работать, – рассказал наставник Дениса, начальник депо Качканарского ГОКа Ильфат Загиров. – Денис у нас очень целеустремленный, живо интересуется всем новым, такие люди у нас на комбинате не остаются незамеченными, с нового года его пригласили на стажировку в управление – в отдел охраны труда».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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