На Юго-Западе женщина выпала из окна девятиэтажки и разбилась. СК начал проверку

В Юго-Западном районе на улице Бардина сегодня днем был обнаружен труп женщины. Тело лежало на козырьке подъезда девятиэтажного дома. Очевидцы предполагают, что женщина могла выпасть из окна. В паблике «Инцидент. Екатеринбург» местные жители сообщили, что погибшая – 22-летняя девушка. На ней была зимняя одежда.

Как сообщили «Новому Дню» в следственном комитете, по факту обнаружения трупа ведется доследственная проверка. Пока признаков насильственной смерти не установлено. Следователи выясняют обстоятельства трагедии.

Фото: «Инцидент. Екатеринбург»

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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