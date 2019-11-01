Создатели Академического получили премию имени Татищева и де Геннина

В Екатеринбурге определены лауреаты ежегодной премии имени основателей города Василия Татищева и Георга-Вильгельма де Геннина.

Как говорится в постановлении главы города Александра Высокинского, в номинации «За заслуги в области экономики и в развитии городского хозяйства» награждаются реализаторы проекта комплексного освоения территории «Академический»: Алексей Воробьев (член Совета директоров АО Специализированный застройщик «РСГ – Академическое»), Вениамин Голубицкий (президент ГК «Кортрос», член Совета директоров АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое»), Виктор Маслаков (член Совета директоров АО Специализированный застройщик «РСГ – Академическое»), Нина Согрина (директор Управления финансирования недвижимости Уральского банка ПАО «Сбербанк России»), Владимир Черкашин (председатель Уральского банка ПАО «Сбербанк России»).

В номинации «За заслуги в области науки, техники, охраны окружающей среды и медицины» за работу «Разработка серии малодозных наносекундных медицинских диагностических рентгеновских аппаратов» награжден Сергей Корженевский, к.т.н., старший научный сотрудник ФГБУН «Институт электрофизики УрО РАН».

Премию «За заслуги в области образования, культуры и искусства» получит группа авторов культурно-познавательного проекта Uralit: редактор журнала «Здесь» Руслан Комадей, директор гимназии № 35 Елена Никандрова, Ирина Рожина – учитель английского языка той же гимназии и Марина Пальчик – замдиректора по развитию МБУК «Объединенный музей писателей Урала».

Торжественная церемония награждения состоится 18 ноября в Камерном театре.

Екатеринбург, служба информации

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