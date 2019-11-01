«Помог опоздавшей подруге»: сообщивший о бомбе в самолете мужчина пойдет под суд

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего местного жителя, который вчера вечером сообщил в полицию, что готовый к вылету в Сургут самолет заминирован. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления МВД на транспорте по УрФО, тревожный сигнал поступил 31 октября в 21.10 в дежурную часть Линейного отдела в аэропорту Кольцово. Пассажиров тут же эвакуировали, провели обследование воздушного судна и повторный досмотр пассажиров и их багажа. Ничего взрывоопасного найдено не было. С опозданием в несколько часов борт вылетел в место назначения. Вскоре сотрудники уголовного розыска ЛО МВД России в аэропорту Кольцово вместе с сотрудниками областного УФСБ выяснили, что звонил пьяный 37-летний житель Екатеринбурга. Задержанный пояснил, что его знакомая опаздывала на рейс «Екатеринбург – Сургут», и чтобы помочь девушке, он решил сообщить о «минировании» самолета и тем самым задержать рейс. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 207 УК РФ. В самом крайнем случае «романтику» грозит от 5 до 7 лет колонии.

Екатеринбург, Сургут, служба информации

Екатеринбург, Сургут. Другие новости 01.11.19

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