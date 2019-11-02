2 ноября после продолжительной болезни скончался спикер Березовской городской думы Евгений Говоруха. Об этом на своей станице в фейсбуке сообщил главный редактор «Березовского рабочего» Сергей Стуков. Он вспоминает об усопшем как о добром и честном человеке. Комментариев в местной думе РИА «Новый День» пока получить не удалось. Нет информации и о дате похорон.

Евгений Говоруха родился 14 августа 1970 года в городе Березовском Свердловской области.

В 1993 году окончил Уральский горный институт по специальности «Горные машины и оборудование».

С 1993 по 2005 годы работал в АО «Березовский механический завод» и в ООО «Березовский ремонтно-механический завод» инженером технологом, начальником отдела сбыта, начальником коммерческого отдела, руководителем отдела продаж.

Депутатской деятельностью занимался с апреля 2000 года. В 2004 году был избран заместителем председателя Березовской городской думы, с января 2006 – председателем думы Березовского городского округа. С сентября 2005 года работал в думе на освобожденной основе.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 01.11.19

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