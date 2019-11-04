Под Екатеринбургом неизвестные взорвали банкомат, но не успели вынести деньги (ВИДЕО)

В поселке Кедровка в Березовском городском округе произошла попытка ограбления – неизвестные попытались украсть деньги из банкомата, взорвав его. ОДнако их спугнули. Запись с камер наблюдения уже появилась в интернете, ее обнародовал паблик «Инцидент Екатеринбург».

Как отмечает корреспондент «Нового Дня», на видео видно приготовления к взрыву, организацией которого занимаются три человека в костюмах из белого нетканого полотна, какими пользуются маляры. Один находится на улице, другие два выбегают из помещения, последний скрывается за углом. Почти сразу же раздается взрыв, и троица убегает, не заходя в помещение с банкоматом. По всей видимости, их спугнул подъехавший к помещению автомобиль.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 04.11.19

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