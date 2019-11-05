«Попробуйте поработать семь дней в неделю», – начальник полиции Качканара, пойманный пьяным за рулем, прокомментировал инцидент

В минувшие выходные в Качканаре гаишники остановили автомобиль начальника городской полиции Дениса Сизова, он находился за рулем в нетрезвом виде. Сам полковник подтвердил информацию. Он покаялся в комментариях в социальных сетях – под постом об инциденте в паблике «Подслушано в Качканаре».

«Люди, перестаньте лить всякое г… Я Сизов Денис. Да, меня остановила спецрота ГАИ. Да, у меня показало 0,3 промиле при допустимых 0,16. Да, меня уволят из МВД после 19 лет службы. Но, люди, не надо грязь на меня лить. Я честный человек, я никогда не брал взяток, я не крышевал бандитов и т.д. Попробуйте поработать семь дней в неделю, и я посмотрю на вас», – написал он.

Комментарий набрал довольно много лайков и даже положительные отклики за то, что Сизов честно признался в содеянном, однако позднее пользователь удалил свое сообщение. Напомним, ранее в областном главке заявили, что в отношении Сизова проводится проверка, в случае, если она подтвердит информацию, полковника уволят из органов по отрицательным мотивам.

Добавим, по официальной биографической справке, 38-летний полицейский пришел на службу в ОВД Качканара в 2004-м, сначала он был сотрудником ППС, потом – в течение восьми лет – работал в подразделении участковых уполномоченных. В 2012 году стал заместителем начальника полиции Качканара, а в 2014-м – ее руководителем. Награжден медалью «За отличие в службе» третьей степени, до инцидента в воскресенье дисциплинарных взысканий не имел.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 05.11.19

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