В Екатеринбург придет аномальное тепло, а за ним – день жестянщика

Синоптики обещают аномальное для ноября потепление на этой неделе. Как сообщили в Гидрометцентре России, сегодня днем столбики термометров поднимутся до +3 градусов, в среду – до +6 градусов, а в четверг ожидается +8 градусов. По ночам будет около +2…+4 градусов. Во вторник и четверг возможны дожди.

К концу недели резко похолодает. В пятницу столбики термометров опустятся до -3…-1 градусов. В ночь на субботу подморозит до -8, а днем будет не выше -5 градусов. Будет идти небольшой снег. Такая же погода ожидается в воскресенье.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 05.11.19

«Попробуйте поработать семь дней в неделю», – начальник полиции Качканара, пойманный пьяным за рулем, прокомментировал инцидент. / 5 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события. / Путин уволил главу четвертого следственного управления Ибиева. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»