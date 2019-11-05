На Режевском тракте столкнулись два грузовика: один человек погиб (ФОТО)

На Режевском тракте неподалеку от Березовского этой ночью столкнулись два грузовика. Водитель одного из них выехал на встречку, травмы оказались смертельными для второго участника аварии.
Как рассказали в УГИБДД по Свердловской области, авария произошла около 22 часов, столкнулись два одинаковых грузовых седельных тягача «Вольво» с полуприцепами. 26-летний водитель одного из них превысил скорость, не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где врезался в такой же «Вольво». За рулем второй машины был 52-летний водитель, он скончался до приезда скорой помощи. Молодого мужчину отправили в больницу Березовского с сотрясением головного мозга, черепно-мозговой травмой, ушибом грудной клетки, переломом ребер, ушибом правой стопы.
Уточняется, что один из тягачей был гружен щебнем, от сильного удара у обеих машин оторвало кабины.
Екатеринбург, служба информации
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